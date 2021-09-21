فنانة شهيرة تعتذر بعد تسببها في انتشار شائعة وفاة سمير صبري

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذرت الفنانة مديحة حمدي، عن تسببها في انتشار شائعة وفاة الفنان القدير سمير صبري، وإثارت حالة من البلبلة في الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، قد نشرت صباح اليوم صورة للفنان سمير صبري، عبر حسابها على “فيسبوك”، وعلقت “وداعا الأخ والزميل سمير صبري”.

ولكن سرعًا ما اعتذرت عن هذا الخطأ غير المقصود، وقالت في تصريحات صحفية: “أنا شوفت حد كاتب على فيس بوك، خبر وفاة الفنان سمير صبري، وأنا للأسف كتبت على صفحتي، وده درس ليّ، لابد من تحري الدقة من الأخبار الصعبة، بعد ماكتبت الخبر، لقيت ناس بتكلمني بتقولي المعلومة غلط، وأنا بعتذر وهنزل بيان اعتذار على صفحتي”.

وأشارت مديحة حمدي، إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

وكانت الفنانة نهال عنبر قد نفت خبر الوفاة، باعتبار أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمسؤولة عن ملف المرضى في النقابة، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “”الحمد لله الأستاذ العظيم الفنان الصديق الغالي بخير والاشاعات الغريبة اللي بتطلع علي الفنانين مش فاهمة سببها إيه ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم”.