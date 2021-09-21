أصالة في رسالة جديدة: “غلبان اللي يعتبرني غلبانة لأني كتير قوية” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وصفت الفنانة أصالة نفسها بالمرأة القوية، وذلك في أحدث لقاءتها على هامش افتتاح مطعم نجلها خالد.

وشّوقت أصالة الجمهور لأغنيتها الجديدة، التي ستأتي بعنوان “الغلبان”، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وقالت إن أغنيتها جميلة وخفيفة الظل وكلماتها مفاجئة، وتميل إلى اللون الشعبي، مشيرة إلى أنها تعتبر اللون الشعبي إذا تم تنفيذه جيًدا، يخرج من النفس وبشكل فلكلوري.

ووصفت أصالة أغنيتها الجديدة، وهي أول أعمالها الفنية بعد زواجها من الشاعر حسن فائق، بـ”الشعبي الغريب”، وقالت أصالة ممازحة، إن وصف “الغلبان” ينطبق على أي شخص يعتبرها “غلبانة”، لأنها قوية قوية كتير على حد وصفها.

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وكانت أصالة قد نشرت الصورة الرسمية الأولى لها مع زوجها الجديد، على حسابها في إنستجرام، وأرفقتها برسالة قالت فيها: “مّن وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمّل ّله كّل الإحترام وكتير من الثقة”.

وأضافت: “لحظة حّولت مشاعرنا.. كّل شي بيننا مشترك وعالقتنا مبنّية على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حّسيت إّني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”

كما وجهت رسالة إلى زوجها: “وللغالي الحبيب والصديق واّللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن كّل ما جمعته منشعور فيه ُحّب كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إّنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد، ولأول مّره أعلن قّدام المحّبين عظيم محّبتي لك ولشخصك الطّيب النبيل الّراقي”.

وتوجهت بالشكر للجمهور قائلة: “أشكر قلوبكم الطّيبه اّلتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أّن أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينة ألحّبتي وأصدقائي وجميع من حولي”.

وظهرت أصالة مؤخًرا، مع أسرتها خلال احتفالهم بافتتاح مشروع تجاري جديد لابنها خالد الذهبي.

ُيذكر أن هذه الزيجة الرابعة في حياة أصالة نصري، بعد ارتباطها في بداية حياتها برجل االأعمال أيمن الذهبي، وبعدها بالمخرج الفلسطيني طارق العريان، والزيجة الثالثة كانت من نائب مصري، لكنها لم تدم طويا.