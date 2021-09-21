سمية الخشاب تروي تجربتها مع المخرج خالد يوسف: اغتصبوني 18 مرة حتى تعورت | تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - "اغتصبوني 18 مرة حتى أصبت بجروح" هكذا فجرت الفنانة سمية الخشاب دفتر أسرارها مع المخرج خالد يوسف بسبب مطالبه الغريبة والشديدة أُثناء تصوير أفلامه.

سمية الخشاب لم تندم على أى فيلم شاركت به وعن أصعب الأفلام التى مرت بها فى مشوارها الفنى كان فيلم «حين ميسرة» الذي أخرجه خالد يوسف فى عام 2007م.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

على الرغم من الانتقادات التى واجهها الفيلم الا أن سمية الخشاب اعتبرته من أفضل ما قدمته فى السينما المصرية لتؤكد أنه نقلة تاريخية لها فى عالم السينما وحقق نجاحا عظيما فى جميع دور العرض وأكدت أنها اجتهدت فى كافة المشاهد حتى تمكنت من ايصال رسالتها الى المشاهد واقناعه بآدائها.

وعن أصعب المشاهد التى قدمتها فى الفيلم المثير للجدل «حين ميسرة» اعتبرت مشهد الاغتصاب هو أصعبه وكانت يتم التمثيل وكأنه حقيقة وفقا لطلبات المخرج خالد يوسف وجعل الشباب يغتصبوننى 18 مرة بسبب عدم اقتناعه بالاداء حتى اقتنع فى النهاية وتسبب هذا المشهد باصابتى بجروح ونفس الحال للشباب الذي كان مشارك فى المشهد.

فعلى الرغم من الانتقادات التى تلقاها الفيلم الذى حقق نجاحا فى دور السينما خاصة فى ذلك المشهد أكدت سمية الخشاب أنها عندما تقتنع بدور ما فهى تعيشيه وتؤديه بكافة تفاصيله ولو حتى كان هذا المشهد اغتصاب خاصة أنه لا يوجد ما يمنعنى من أداء هذا الدور وقد فعلتها فى فيلم «حين ميسرة» وانا على استعداد لأكررها طالما يمثل المشهد جزء مهما فى الاحداث.

وأكدت الفنانة سمية أنها ليست الفنانة الوحيدة التى قامت بأداء مشاهد اغتصاب فى أفلامها وأنه يوجد نجمات كبيرة قاموا بتأدية هذه الأدوار.

وعن مشهد الشذوذ الذي قدمته فى نفس الفيلم مع النجمة الكبيرة غادة عبدالرازق أكدت أنها لم تندم عليه وكان شعورى فى هذا المشهد عادى لأنه كان فى سياق الدراما وسأظل أعتز بهذا الفيلم لأنه علامة فى مشوارى الفنى.

وعن مشاهد الإثارة التي قدمتها مع المخرج خالد يوسف قالت أنها جريئة ولكن ليست وقحة خاصة وأنها تعمل مع مخرج فاهم شغله جيدا وله رؤيته المختلفة عن الآخرين وأكدت أنها لا تناقشه في أي شىء يطلبه وتنفذ ما يطلبه في التمثيل لأنها ممثلة ومؤمنة بمهنتها.

الجدير بالذكر أن «فيلم حين ميسرة» شارك فيه الفنان عمرو سعد وسمية الخشاب والفنانة وفاء عمر والقصة والسيناريو لناصر عبد الرحمن أما الإخراج فكان اخراج خالد يوسف.

من جانب آخر، كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها على “إنستغرام”، عن مقطع فيديو من آخر جلسة تصويرخضعت لها للترويج لكليب أغنية “أوعدك”، التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال وطرح مؤخراً على “يوتيوب”.

وأشعلت سمية موقع التواصل الاجتماعي بجرأة فستانها القصير، والذي دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتعليق عليها.

يذكر أن كليب أغنية “أوعدك” للنجمة سمية الخشاب وعمر كمال حقق انتشارا كبيرا بعد طرحه على موقع “يوتيوب” بساعات قليلة، في تجربة جديدة على الثنائي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن تنفيذها.

ووصلت مشاهدات الكليب الجديد إلى أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة لطرحه على القناة الرسمية للمطرب عمر كمال على موقع يوتيوب، وتصدرت الأغنية التريند على موقع الفيديوهات الشهير بمصر والسعودية والكويت والعراق والإمارات، وتفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع الأغنية الجديدة.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في رمضان 2021 في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وسيد رجب ومن إخراج محمد سلامة.

وجسد النجم محمد رمضان في مسلسل “موسى” شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما جسدت سمية الخشاب دور حلاوتهم.

“موسى” بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.