فنانة حسناء تنزع ثوب الخجل وتنشر صورتها وهي تمارس هذا الفعل المخجل في الحمام!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت النجمة نواه سايرس الجدل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة وهي جالسة على المرحاض وتخلع بنطالها.
وظهرت نواه سايرس قبل أسابيع وهي تقوم بحركات إيحائية، وبدت وكأنها تمارس العادة السرية.
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وكانت سايرس قد أعلنت لمجلة "إي بي" الأميركية، أنها قررت البوح بكل ما يُؤلِمها مع متابعيها، لافتة إلى أنّ كل تدويناتها ستكون عن القلق النفسي التي تعيشه وكفاحها ضد الاكتئاب، مشيرة الى ان الكثير من الأشخاص يرغبون في التحكم بك، ويسخرون من استخدامك للإنترنت. فكلما كنت في حالة إكتئاب تجاهل هؤلاء الأشخاص.
نواه سايرس هي مغنية وممثلة أمريكية أدت دوراً صوتياً في النسخة الانجليزية من فيلم الرسوم المتحركة پونيو عام 2009 وفي 2016، أطلقت أغنيتها الفردية الناجحة اجعلني أبكي.
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