بعد رقصها مع “رمضان”.. مي العيدان تهاجم شوق الهادي وتثير الجدل: “الحمد لله إنك مو كويتية” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة شوق الهادي بسبب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتراقص وتتمايل إلى جانب الفنان محمدرمضان.

وأعادت مي العيدان نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت عليه: “الحمد لله انك مو كويتية.. وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك.. اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها”.

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تدوينة مي العيدان فاجأت العديد من المتابعين بعد أن شككت بجنسية شوق الهادي، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة شوق الهادي عن جنسيتها بعدما علقت مي العيدان على هذا الفيديو.

وجنسية شوق الهادي هي الكويتية من فئة “البدون” وهم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية وات جنسية غيرها من الدول.

وقد أثار تعليق مي العيدان على جنسية شوق الهادي انتقادات لها من متابعيها، حيث كتب أحدهم “شنو تقصدين بكلامج الحمدلله انج مو كويتية”، وعلق اَخر “حليمة بولند شوفي لبسها وساره الكندري وفاطمة الصفي وغيرهم..!! ولو نعدد ماراح نخلص فال ترمي الناس بالحجر”.

يذكر أن شقيقة شوق، الممثلة فرح الهادي قد تحدثت، خلال حوار مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، أّن والدها من فئة البدون، من أصل عراقي، وغادر إلى بلده حين كانت في سّن الخامسة، إلى أن تلقت في عام 2017 رسالة عبر تطبيق “إنستجرام” من ابن عمها، يخبرها أّن والدها مريض جدًا ويتمّنى رؤيتهامع شقيقتها.

أما الراحل بدر الماس الذي تحدثت عنه مي العيدان، هو طليق شوق الهادي، تزوجته لمدة سنتين وحدث بعدها الطلاق مع الكثير من الفضائح من بينها ادعاء شوق أنه يهددها ويضربها، وبعدها بمدة كشفت شوق أنها كانت حاملا وهي تعيش في أمريكا إلا أنها خسرت طفلها قبل الولادة، كما عادت منذ مدة قريبة لتعلن أنها تعيش قصة حب جديدة ولم تكشف عنها أي تفاصيل.

وقد نشرت الممثلة والفاشينيستا شوق الهادي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” وهي ترقص برفقة الفنان محمد رمضان بملابس وصفها البعض بالـ “جريئة”.