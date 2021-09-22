ابو ظبي - احمد الجزار - تعاقدت شركة “MediaHub – سعدي جوهر” مع المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامي في رمضان 2022 من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.
ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان القادم.
وبهذا التعاقد تواصل شركة “ميديا هب سعدي -جوهر” نجاحتها في الإنتاج الدرامي الذي اقتحمته العام الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، والذي حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.
وشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان ودينا الشربيني يجتمعان في مسلسل رمضان 2022 بقيادة محمد ياسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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