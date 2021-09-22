نجل طارق العريان يقاضي شيرين أبو العز ورفاقها بالشروع في قتله والأخيرة تتهمه بالتعدي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قام عمر نجل المخرج طارق العريان بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية اللبنانية شيرين أبو العز، ورفاقها بعد قيامهم بضربه داخل أحد المطاعم في بيروت والشروع في قتله والتسبب في إصابته إصابات بالغة لدرجة دخوله المستشفى وإجراء بعد ثلاث عمليات جراحية عاجلة.

وفي الوقت نفسه قامت شيرين بتحريك دعوى قضائية ضد عمر وخطيبته أسما سليمان بتهمة ضربها وإحداث بعض الإصابات بها في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

وقالت صديقة أسما سليمان في نصريحات إعلامية أن عمر لم يضرب شيرين أبو العز كما تردد، ولكن أصدقاء شيرين قاموا بالتحرش بأسما أمام خطيبها عمر، كما قاموا بضربه لأنه لم يسلم على شيرين بطريقة تناسبها.

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