ميمى جمال تعود للدراما بعد غياب بحكاية ”مش مبسوطة” بمسلسل زى القمر

تعود الفنانة القديرة ميمى جمال للدراما بعد غياب طويل، حيث تشارك في حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة بشرى والفنان أحمد سعيد عبد الغنى، حيث أوشكت ميمى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في الحكاية، إذ يتبقى لها يوم واحد فقط وينتهى تصوير المسلسل بالكامل.

وفى سياق آخر، كانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس قد استضافت الفنانة القديرة ميمى جمال من خلال برنامج "صاحبة السعادة" ووجهت إسعاد يونس لها سؤالا حول عودتها بعد غيابها سنوات طويلة عن الظهور على الشاشات، وقالت: "نفسى أرجع بس شرط أكون مرتاحة فى طريقة التعامل، لأن الوضع الآن تغير، والمخرجون والمنتجون كانوا بيدلعونا دلوقتى بحس إنى مضغوطة ومش مبسوطة عشان كدة بعتذر".

وعبرت ميمى جمال عن سعادتها بتجربتها مع النجم أحمد حلمى فى فيلم "لف ودوران: قائلة: "كنت سعيدة جدا مع أحمد حلمى، شخص جميل ومتحسيش إنك قدام نجم".

وكانت الممثلة القديرة ميمى جمال قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن عودتها للدراما التليفزيونية بعد غياب وصل إلى خمس سنوات من خلال مسلسل يحمل اسم "آخر دور"، وهو العمل الذى تحضر له حالياً، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ولكن يبدو أن هذا العمل لم يظهر للنور.

يذكر أن حدوتة "مش مبسوطة" بطولة بشرى واحمد سعيد عبد الغنى، وداليا مصطفى وهشام إسماعيل وميمى جمال ومجموعة من الشباب، من إخراج شيرين عادل.