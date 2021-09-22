فنانة مصرية شهيرة تكشف كيف نجت من الموت بأعجوبة .. شاهد من هي وماذا حدث معها ؟ ( تفاصيل مثيرة)

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد لها علقت المطربة المصرية سمر على تعرضها لحادث سير، وإجرائها عملية جراحية، من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

وكتبت سمر على صفحتها: "حبايب قلبي الحمد لله ربنا نجاني من الموت، والحمد لله أنا أحسن شوية، اطمنوا عليا وقريب جدا هطلع لايف علشان تشوفوني، وكمان أحكيلكم حاجات كتير حصلت، بحبكم جدا وشكرا لكل الناس اللي مش قادرة أرد عليهم، لو تعرفوا كمية الرسايل ما شاء الله هتعذروني ربنا كبير الحمدلله".

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ونجت المطربة سمر من الموت بعد تعرضها لحادث بسيارتها في الشيخ زايد، كاد أن يودي بحياتها لولا العناية الإلهية التي أنقذتها.

ونشرت سمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لسيارتها وهي متفحمة تماماً، وعلقت قائلة: "عربيتي وأنا كنت فيها ادعولي".

يشار إلى أن آخر أعمال سمر، كان طرحها منذ أيام أحدث أغانيها التي تحمل اسم "لغز كبير"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت الأغنية حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة.