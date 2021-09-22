23 نوفمبر..الإعلان عن ترشيحات جرامي لعام 2022

تستعد الأكاديمية الوطنية المسئولة عن توزيع جوائز جرامي الموسيقية، للإعلان عن قوائم ترشيحاتها لعام 2022، يوم 23 نوفمبر المقبل بحسب موقع فاريتي.

أجرت الأكاديمية العديد من التغييرات والإصلاحات على نظام اختيار الترشيحات والقوائم التي كانت تقام في سرية من خلال فنانين ومبدعين على مدار العقدين الماضيين.

وستقدم ترشيحات جرامي هذا العام من قبل هيئة تصويت أكبر بعد الأزمة التي فجرها المغني ويكند من قبل بعد تجاهله في إحدى قوائم الترشيحات رغم أن ألبومه كان الأكثر نجاحا أنذاك.

ستشمل ترشيحات جرامي 2022 فترة 13 شهرا ما قبل الإعلان بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيرها على الصناعة، فيما سيقام حفل توزيع الجوائز يوم 31 يناير 2022.

أٌقيم في مارس الماضي، حفل توزيع جوائز جرامي 2021، والذي استضافه المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه على مسرح قاعة المؤتمرات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ 63، التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

كانت ليلة الجرامي مميزة بالنسبة للنساء في مجال صناعة الموسيقى والغناء، واحتلت 4 مغنيات المراتب الأولي وهن بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش.

حققت بيونسيه رقما قياسيا وعادت إلى منزلها بثلاث جوائز، ليصل رصيدها إلى 28 فوزا بالجرامي طوال مسيرتها الفنية، فيما دخلت تايلور سويفت التاريخ بحصولها على جائزة أفضل ألبوم ثلاث مرات.

حصدت ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة، وشاركت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب عن أغنيتهما Savage، وحاز فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية لعمل مرئي.