أسرار لا تعرفها عن بطل مسلسل الاختيار كريم عبد العزيز.. أصيب بـ 12 جلطة في الرئة ومعجبة هددته بالقتل | شاهد الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي -

مواقف غريبة تحصل بشكل متكرر للفنانين من قبل المعجبات منها ماتعرض له النجم المصري كريم عبد العزيز بطل مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراً.

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وروى الفنان كريم عبد العزيز في لقاء تلفزيوني قصة المعجبة التي هددته بالقتل حتى لا يتزوج غيرها، من شدة حبها له.

وقال كريم خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السرة"، المذاع عبر فضائية dmc:" كانت معجبة بجنون، وبعتتلي جوابات تهديد بالقتل وفيها القتل بسكاكين ولكن في النهاية تم القبض عليها، ولما روحت قابلتها في القسم سألتها: ليه معيشة أسرتي في رعب؟.

وتابع كريم أن الخوف ليس بلنسبة له هو موضوع القتل بالسكين، وإنما أنها جعلت أسرته تشعر بالرعب والخوف عليه، مؤكدًا أن الفتاة اتضح أنها مريضة نفسية.

وتابع: "المجنونة قالت لي مينفعش تتجوز إلا لما تاخد موافقتي، وبعدها سامحتها وتنازلت عن القضية".

وكشف الفنان كريم عبد العزيز، لأول مرة، تفاصيل الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها في بداية عام 2011، مُبينًا أن الطبيبة استقبلته بجملة واحدة "ستموت".

وقال كريم عبد العزيز خلال الجزء الثاني من مشاركته في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، عبر قناة dmc، إنه أصيب بـ12 جلطة في الرئة، مُبينًا أنه سافر إلى لندن برفقة والدته للاطمئنان على صحتها، واصطحب أيضًا معه زوجته وأولاده.

وتابع أنه شعر ببعض الأوجاع في الصدر، فذهب وأجرى بعض الفحوصات والأشعة، ثم فوجئ بعدها بيوم أن زوجته تتصل به وتخبره أنهم يريدونه في المستشفى بأسرع وقت، وما أن وصل حتى وجد الجميع في حالة تعجب من أنه يسير على قدميه، موضحا أن الطبيبة استقبلته بجملة واحدة "ستموت".

وواصل أن أول شيء أصبح يفكر فيه هو أولاده، وحاول أن يقنع الطبيبة بأنه سيذهب ليطمئن عليهم ثم يعود، في محاولة منه للهرب، لكنها رفضت، مشيرا إلى أن سبب الجلطات يرجع إلى أنه كان مدخنًا شرها بالإضافة إلى بعض ضغوطات الحياة.

وكشف أنه جلس في المستشفى لمدة 60 يوما، وكان طوال الوقت يفكر في أولاده ويحاسب نفسه، ثم قرر أن يترك المستشفى ويذهب إلى مستشفى وطبيب آخر، ووقع على تعهد بأنه مسئول عن نفسه، وفعلا ذهب إلى طبيب آخر كان ألطف في تعامله، مشيرًا إلى أن أول سؤال وجهه له هو: إذا كان يستطيع العودة إلى التمثيل لأنه لا يجيد أي شيء آخر غير التمثيل ولا يفهم في التجارة وليس لديه أي مشروع آخر.

وأكد كريم عبد العزيز أنه في هذه الفترة وقف إلى جانبه كل أصدقائه، وكانوا يتصلون به طوال الوقت ومنهم أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي وكل النجوم.

وكان النجم كريم عبد العزيز، قد حصد الإشادات الكبيرة التى أثنت على دوره فى مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، والذى عرض فى الموسم الدرامي الرمضاني، بمشاركة الفنان أحمد مكي، وهو من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وجسد كريم عبدالعزيز، شخصية زكريا يونس ضابط الأمن الوطنى، والذى تمكن من ضبط عدد كبير من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وساعد فى إحباط مخططاتهم الإرهابية.