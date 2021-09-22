شاهد.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .

وتألقت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الأبيض و الأسود و علقت قائلة :" ايه الطعامه دي يا بنت دلال "

و تزينت أسماء أبو اليزيد ببعض الإكسسوارات الجذابة و الرقيقة للغاية مما كشف عن أناقتها و منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء أبو اليزيد على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.