شاهد.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .
وتألقت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الأبيض و الأسود و علقت قائلة :" ايه الطعامه دي يا بنت دلال "
و تزينت أسماء أبو اليزيد ببعض الإكسسوارات الجذابة و الرقيقة للغاية مما كشف عن أناقتها و منحها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء أبو اليزيد على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.
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