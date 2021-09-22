تعرضت ممثلة ومصممة أزياء أمريكية لموقف محرج أثناء احتفالها بعيد ميلادها الأربعين، ونشرت فيديو لهذه اللحظة عبر حسابها على تطبيق انستجرام. ظهرت الممثلة ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية نيكول ريتشي في فيديو الاحتفال بعيد ميلادها وهي تقترب من قالب التورتة لإطفاء الشمع لكنها اقتربت أكثر من اللازم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصممة أزياء أمريكية تتعرض لموقف محرج في عيد ميلادها..التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.