أشهر فنانة خليجية طلبت الطلاق في شهر العسل لأن زوجها .. معرفش!

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي أخيرا عن السبب الرئيسي لطلاقها من جديد، بعد شهر واحد فقط من زواجها.

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وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وقالت البلوشي: “أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده”.

وتابعت كواليس ليلة الفراق: “خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي”.

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: “شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً. وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه”.

وتابعت: “شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق”.

وختمت البلوشي: “كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها”.

المصدر: وكالات