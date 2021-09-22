أشهر فنانة خليجية طلبت الطلاق في شهر العسل لأن زوجها .. معرفش!

الرياض - محمد الاطلسي -
كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي أخيرا عن السبب الرئيسي لطلاقها من جديد، بعد شهر واحد فقط من زواجها.
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وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.
وقالت البلوشي: “أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده”.
وتابعت كواليس ليلة الفراق: “خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي”.
وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: “شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً. وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه”.
وتابعت: “شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق”.
وختمت البلوشي: “كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها”.
المصدر: وكالات
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