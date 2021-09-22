نقابة المهن الموسيقية تمنع عفروتو ومروان موسى من الغناء

قرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة منع التعامل مع عفروتو ومروان موسي وريشا وكوستا ومحمود معتمد حيث أنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية.

وأكد هاني شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

وأكدت النقابة على إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة، وذلك استكمالآ في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرار منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم.

انتشرت عدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا مؤخرا لغناء مروان موسى وعفورتو باستخدام البلاي باك أو الفلاشة رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع هذا الأمر.

احتفل مغني الراب عفروتو "مش بالحظوظ" صدارة قائمة تطبيق سبوتيفاي للأغاني الأكثر استماعا خلال الموسم الصيفي.

أعلنت إدارة تطبيق سبوتيفاي قائمة الأغاني الأكثر استماعًا لهذا الموسم، وكانت أغنية الصيف في مصر لهذا العام من Spotify هي "مش بالحظوظ" "لعفروتو.

يُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ بحسب وصف البيان، لم تجتح "مش بالحظوظ" الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية.

نجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل "على بعضي" و "سوجارة" و "ابن السيوف" و "أداري"، ويرددونها مرارًا وتكرارًا.