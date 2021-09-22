ريم العدل تفتح النار على نتفليكس

انتقدت مصممة الازياء ريم العدل ادارة نتفليكس بسبب الاعمال التى تقدمها والتى وصفتها بالمتبذلة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال ريم العدل : "موضوع ان يبقي كل مسلسل انتاج نيتفليكس لازم يبقي في جميع انماط العالم.. "الابيض و الاسود و المسلم و المسيحي و يهودي و المثلين و اللي بياكلوا لحمة و الڤيجن" كلهم لازم يمثلوا في عمل واحد .. شيئ مقحم و مبتذل زيادة عن اللزوم بنسبالى الحقيقة.. يعني انا اكيد مش ضد طرح اي شخصية في اي عمل بس مش لازم نشوفهم كلهم مع بعض..!".

وكانت كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة كوكو شانيل للنجمة شريهان التي سوف تُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل".

وأشارت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت العدل : "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

ريم العدل مصممة أزياء مصرية، لها مسيرة تضم أكثر من 30 عمل بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون، ليل/ خارجي الذي فازت عنه بجائزة أفضل تصميم ملابس من المهرجان القومي للسينما المصرية، وهو من إخراج أحمد عبد الله، كما نافست أيضاً في المهرجان بفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

وشاركت ريم في تصميم أزياء حلقتين في مسلسل نمرة اتنين هما فرق توقيت للمخرج هادي الباجوري وبطولة شيرين رضا وماجد الكدواني، وحلقة أول امبارح للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبي وأحمد مالك، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد. ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.