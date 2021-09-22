النجمة هاندا أرتشيل تصدم متابعيها بظهورها من دون سروال - شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد صدمت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها جالسةً من دون بنطال لكنها إرتدت قميصاً ذات أكمام طويلة.

وتداول الصورة عدد كبير من متابعي هاندا الذين إعتادوا على إطلالتها الغريبة والفريدة.

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لأرتشيل وهي بالشعر القصير.

وأثارت الصور إعجاب المتابعين، فهم إعتادوا على رؤيتها بالشعر الطويل في أعمالها خاصة في مسلسل "أنت أطرق بابي"، وعلق متابع: "أحلى الطويل"، وقال آخر أن تسريحة الشعر القصير تجعلها تبدو بريئة قائلاً: "الطويل مخلي ملامحها حادة وحلوة القصير مخلي ملامحها بريئة".

يشار إلى أن مجلة Glamour العالمية قد إختارت هاندا كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين، الذين عبّروا عن اعجابهم بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.

المصدر | الفن