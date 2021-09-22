مي حلمي تعلن قرب الكشف عن حبيبها الجديد: “أنت الذي تقف دائما خارج قاعدة العقل والقلب”

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مقدمة البرامج مي حلمي، صورة غامضة حيرت جمهورها إن كانت تقصد موعد حفل زفافها أم الإعلان عن عريسها المنتظر.

نشرت مي حلمي صورة عبر خاصية”استوري” بتطبيق “إنستجرام”، مكتوبًا بها “نبدأ العد”، وبعدها: “أنت الشخص الذي تقف دائما خارج قاعدة العقل والقلب”.

وتتواجد مي حلمي منذ فترة في دبي وتشارك جمهورها بصور وفيديوهات من هناك، وأوضحت أنها ستعود لتقديم البرنامج فور عودتها من دبي.

وكان برنامج “الحكم” الذي تقدمه مي حلمي عبر قناة “الحدث اليوم” قد تم إيقافه وأحيلت هي للتحقيق بسبب حلقتها، التي عرضت السبت 28 أغسطس واستضافت فيها الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق.

وكان الكابتن أحمد صالح انسحب من برنامج “الحكم” بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهائها.

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