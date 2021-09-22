درة تبكي متأثرة بمقتنيات أطفال فلسطينيين راحوا ضحايا العدوان الصهيوني (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة درة على زيارة معرض «66 لعبة» في أحدث ظهور لها، برفقة زوجها المهندس هاني سعد، مساء أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، وهو المعرض الذي يعرض 66 قطعة من مقتنيات الأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، والمعرض رؤية وإخراج فني للمهندسة ششة كمال.

وتجولت «درة» بين قاعات العرض وفي بداية جولتها حرصت على التقاط الصور بهاتفها المحمول، ثم توقفت أمام المقتنيات التي تتضمن ألعاب الأطفال، وملابسهم وحقائبهم المدرسية ورسوماتهم الملونة وكلماتهم المدونة على كتب الدراسة، وعندها توقفت درة عن التصوير، وبدأت متأثرة ودخلت في نوبة بكاء، ساندها زوجها وحاول التخفيف عنها بلمسات حانية.

وعلقت «درة» على المعرض، في تصريحات لـ “الوطن”، قائلة: فكرته رائعة طبعا، ومؤثر أوي وبيوجع القلب بزيادة، والمصممة ششة كمال اللي عاملة المعرض فكرت في فكرة عظيمة، قدمت تفاصيل ملموسة من حياة ضحايا الأصوات والمؤثرات شديدة التأثير، ومش عارفة أقول إيه لأهاليهم، ربنا يصبرهم، نفسي وأمنية من ربنا أن يتوقف قتل الأطفال في فلسطين خاصة وأنهم ليس لهم دخل في شيء، وأن يعيشوا في سلام، كما أن المعرض مؤثر جدا ومبهر فنيا.

اقرأ أيضا

أول تعليق من درة على أنباء تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني (فيديو)

بسبب صورة.. الشركة المنتجة لمسلسل درة الجديد تصدر بيان اعتذار للحكومة والشعب الكويتي