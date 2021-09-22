بعد حسن شاكوش.. نقابة الموسيقيين تحظر التعامل مع 5 مطربين

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات والراب، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، وذلك حسب البيان الصادر منذ قليل عن النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر: إنه ستكمالًا في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم، قرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة الآتي:

«أولًا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث أنهما ليس أعضاءً ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيًا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا)، حيث أنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بشأن منع الغناء على فلاشة.

ثالثًا: منع التعامل مع (محمود معتمد) لكونه ليس عضوًا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

رابعًا: تبلغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة».

وكانت نقابة الموسيقيين، قررت منع مطرب المهرجانات حسن شاكوش من الغناء، وسحب الترخيص السنوي منه نهائيًا، ووقف المطرب رضا البحراوي لمدة شهرين عن الغناء مع إلزامه بدفع راتب فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف، وذلك على خلفية التشابك اللفظي الذي وقع بينهما في إحدى حفلات الساحل الشمالي، وتطولهما على بعضهما البعض، فضلًا عن توجيه «شاكوش» إساءات بالغة لشعبة الإيقاع بالنقابة.

كما قررت نقابة الموسيقيين على إثر أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، منع أي مطرب من الغناء بـ«فلاشة» أي بطريقة «بلاي باك» وإلزام كل فنان بمصاحبة فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

كما غرمت نقابة الموسيقيين الفنان أحمد سعد بمبلغ 20 ألف جنيه لمخالفته قرار النقابة والغناء بطريقة بلاي باك، مع تحذيره لإحالته لمجلس تأديب حال تكرار المخالفة.