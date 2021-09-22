شاهد الفيديو - إبنة السعودية هند القحطاني ببنطلون ممزق من الخلف وهكذا علق جمهورها؟

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو في صفحاتهم الخاصة أثار الجدل بين المتابعين.
وظهرت بالفيديو رؤى، إبنة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي هند القحطاني، كشفت من خلاله عن تمزق بنطالها من الخلف، وأنها ذهبت إلى مدرستها من دون علمها بالأمر. وظهرت بالفيديو شابة كشفت ردة فعلها الهيستيرية رؤى بعد أن أخبرتها.
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وتعرضت القحطاني لموجة إنتقادات واسعة من قبل الجمهور، فقال متابع: "ما صدقوا راحو أميركا، في ناس عايشه هناك سنين محترمين وفي أعلى المناصب يشتغلون".
وبينما قال شخص آخر: "البنت مازال فيها طفولة وبراءة والا ماقالت هالموضوع". لمعرفة التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.
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