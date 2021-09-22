شاهد الفيديو - إبنة السعودية هند القحطاني ببنطلون ممزق من الخلف وهكذا علق جمهورها؟

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو في صفحاتهم الخاصة أثار الجدل بين المتابعين.

وظهرت بالفيديو رؤى، إبنة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​هند القحطاني​، كشفت من خلاله عن تمزق بنطالها من الخلف، وأنها ذهبت إلى مدرستها من دون علمها بالأمر. وظهرت بالفيديو شابة كشفت ردة فعلها الهيستيرية رؤى بعد أن أخبرتها.

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وتعرضت القحطاني لموجة إنتقادات واسعة من قبل الجمهور، فقال متابع: "ما صدقوا راحو أميركا، في ناس عايشه هناك سنين محترمين وفي أعلى المناصب يشتغلون".

وبينما قال شخص آخر: "البنت مازال فيها طفولة وبراءة والا ماقالت هالموضوع". لمعرفة التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.