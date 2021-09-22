محمد رمضان يتعاقد رسميًا على مسلسله المقبل ويعلن عن التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022، بالتعاون مع المنتج محمد السعدي وشركته سعدي – جوهر MediaHub، في مسلسل من تأليف محمد فريد والمخرج محمد ياسين.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بالمنتج محمد السعدي، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق قائلًا: تم بحمد الله التعاقد على مسلسل 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين.. رمضان يجمعنا.. إن شاء الله.. وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم.

https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CUIUHqAhZwe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت أنباء قد تداولت أمس عن مشاركة دينا الشربيني في المسلسل إلى جانب محمد رمضان، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن ذلك.

وكانت شركة ميديا هوب، قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، والذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا.

يعد مسلسل موسى هو آخر أعمال محمد رمضان الفنية، الذي شارك به في رمضان 2021، وضم المسلسل العديد من الفنانين بينهم سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وتارا عماد وهبة مجدي وأسماء جلال وضياء عبد الخالق ومنذر رياحنة ومفيد عاشور، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

كما يستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي جديد في يوم الجمعة الموافق منتصف شهر أكتوبر المقبل، في محافظة شرم الشيخ، وتبدأ أسعار التذاكر من 1000 جنيه ومن ثم 4000 و5500 جنيه.

اقرأ أيضا

محمد رمضان ودينا الشربيني يجتمعان في مسلسل رمضان 2022 بقيادة محمد ياسين

محمد رمضان يتعاون مع الرابر الجزائري عبدالرؤوف دراجي “سولكينج” في دويتو جديد

محمد رمضان يرد على إجرائه عملية تجميل بصورة من الطفولة: “الرجالة الصعايدة مابيعملوش تجميل”