الفنان محمد رمضان يتعاقد على مسلسل لرمضان 2022 - شاهد الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022.
وشارك رمضان الخبر السعبد عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مرفقا إياه بصورة ظهر فيها مع المنتج وكتب :"تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد_السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".
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أضاف :"رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".
وكان رمضان أكد سابقاً في تصريحات صحافية على استعداده للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2022، وقال: "إنه سيكون نجم رمضان المقبل كما كان في الموسم الأخير".
إشارة إلى أن مسلسل موسى الذي شارك محمد رمضان من خلاله في الموسم الرمضاني الفائت حقق نجاحاً كبيراً وحصد آراء وتقييمات إيجابية من النقاد والجمهور على حد سواء.
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