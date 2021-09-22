الفنان محمد رمضان يتعاقد على مسلسل لرمضان 2022 - شاهد الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان المصري ​محمد رمضان​ عن تعاقده على مسلسل جديد ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022.

وشارك رمضان الخبر السعبد عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مرفقا إياه بصورة ظهر فيها مع المنتج وكتب :"تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد_السعدي تأليف ​محمد فريد​ للمخرج الكبير ​محمد ياسين​".

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أضاف :"رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

وكان رمضان أكد سابقاً في تصريحات صحافية على استعداده للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2022، وقال: "إنه سيكون نجم رمضان المقبل كما كان في الموسم الأخير".

إشارة إلى أن ​مسلسل موسى​ الذي شارك محمد رمضان من خلاله في الموسم الرمضاني الفائت حقق نجاحاً كبيراً وحصد آراء وتقييمات إيجابية من النقاد والجمهور على حد سواء.