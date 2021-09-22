مسلح يهدد حياة النجمة الشابة أريانا جراندي

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الممثلة والمغنية الأمريكية أريانا جراندي إن الشرطة اعتقلت رجالا يحمل سكينا خارج منزلها في وقت سابق من هذا الشهر، وإنها تخشى أن يقتلها في نهاية المطاف.

وأبلغت المغنية البالغة من العمر 28 عاما المحكمة في مدينة “لوس أنجلوس” أنها خائفة جدا لأن المشتبه به الذي يدعى براون كان يأتي بانتظام إلى منزلها منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت: “بناء على تهديداته، أخشى على سلامتي وسلامة عائلتي.. أخشى أنه في حالة عدم وجود أمر تقييدي له من قبل المحكمة سيستمر براون في القدوم إلى منزلي ومحاولة إيذائي جسديا أو قتلي أو قتل أفراد عائلتي”.

ووفقًا لجراندي ومدير أعمالها وأيضا محققة شرطة لوس أنجلوس فقد اعتاد براون على المجيء بجوار منزل نجمة البوب في لوس أنجلوس منذ منتصف فبراير الماضي.

وقالت المغنية للقاضي إنها لا تشارك عنوانها مع الجمهور، وبالتالي “تخيفني حقيقة أن براون كان قادًرا على تحديد مكان إقامتي”.

وأبلغت المحكمة أن زيارات براون كانت “متقطعة” في البداية، لكنها أصبحت أكثر انتظاما كل يوم تقريًبا وأحياًنا عدة مرات في اليوم” خلال الأسبوعين أو الثالثة أسابيع الماضية، مشيرة إلى أنه في 9 الشهر الجاري جاء براون إلى منزلها، حيث قابله الأمن الخاص ثم غادر لكنه عاد مرة أخرى في وقت لاحق من تلك الليلة وهو يحمل سكين صيد كبيرا وأصبح “قتالًيا وعدائيا عندما ُيطلب منه المغادرة”.

وقالت جراندي ومديرها، وفقًا لوثائق المحكمة، فإن براون صاح بها “سأقتلك أنت ومدير أعمالك” فيما أكد المحقق بيتر دومانيس أن براون كان يحمل سكينًا في الجيب الأمامي من سرواله عندما فتشوه واعتقلوه.

وأخبر دومانيس المحكمة أنه بناًء على “مراجعته لتقرير اعتقال براون ومعرفته بنشاطه السابق فإن “رأيه هو أن براون يمثل مستوى عاٍل من الخطر على جراندي”.

وأعرب مدير أعمال المغنية عن قلقه بأنه بدون أمر تقييدي، فإنه يشتبه في أن براون سوف يشكل “تهديًدا خطيًرا” لها.

وأشار موقع “الصفحة السادسة” الأمريكي إلى أن القاضي أصدر في وقت الحق أمرا تقييديا لبراون وأنه ما يزال رهن االحتجاز حاليا، مضيفا أنه من المقرر عقد جلسة استماع لهذه القضية في 5 الشهر المقبل.