شيرين أبو العز تكشف عن إصاباتها وتحكي تفاصيل “خناقتها” مع نجل طارق العريان وخطيبته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة المصرية اللبنانية الشابة شيرين أبو العز تفاصيل جديدة في قضية تعّرض عمر نجل المخرج طارق العريان للضرب بأحد المطاعم في لبنان، بعد أن تم اتهامها بأنها السبب في هذه الأزمة.

وقالت أبو العز في تصريحات لفضائية “الجديد” اللبنانية إنها كانت في سهرة مع أصدقائها، وخلال السهرة فوجئت بوجود عمر في المكان نفسه، ولطبيعة علاقتهما ألقت عليه التحية، لتأتي فتاة بشكل مفاجئ وتسحبه بطريقة مستفزة، اتضح فيما بعد أنها خطيبته.

وأضافت شيرين أنها تجمعها بعمر صداقة عمل، وأغضبها ما قالته الفتاة التي كانت معه، لافتة إلى أنه عندما عادت لطاولتها فوجئت بأنهما يجلسان إلى جانبهم، فيما تصرفت الفتاة التي كانت مع عمر بطريقة استفزازية ضدها حسب وصفها، حتى أن صديقاتها لاحظن الأمر، خاصة أن تصرفاتها لم تكن لائقة.

واستطردت أن صديقا لها غضب جًدا من أجلها وقرر أن يتحدث مع خطيبة عمر وتوجه لها بكل أدب واحترام، إلا أن الفتاة قابلت الأمر بطريقة “غير أخلاقية”، وبدأت برمي الشتائم، وهنا تدخل عمر وبدأ هو الأخر بالصراخ، فتطور الخلاف بالتدافع ليقوم بعدها عمر بضرب شيرين بجردل الثلج بطريقة مؤذية.

وأوضحت الفنانة الشابة أن هذا التصرف أثار عددا من أصدقائها لقيام شاب بضرب فتاة، مضيفة أن عمر كان يقف على الدرج لحظتها فقامت الفتاة التي معه بدفعه، وبحكم أن جسده هزيل وقع سريعا؛ ما أدى لإصابته بكسور.

وعن سبب تصرف الفتاة بهذه الطريقة، وانتشار أخبار حول وجود علاقة سابقة بينهما، أوضحت شيرين أن كل ما يجمعها بعمر صداقة عمل، وأنه دائم السؤال عنها وهناك تسجيلات صوتية ورسائل تكشف هذا الأمر.

وأوضحت شيرين أن عمر صديق ليس أكثر، لكن قد يكون الأخير قد أخبر هذه الفتاة بأمور “غير حقيقية” عن طبيعة عالقتهما وهو ما أثار غيرتها بشكل كبير عندما رأتها.

وبينت شيرين بأنها لا تعرف الفتاة، وبعد المشكلة علمت أنها تدعى أسما سليمان، وبحثت عنها حتى تعرف ما مشكلتها.

وأضافت أنه بعد البحث اكتشفت أن هذه الفتاة كانت مشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب والتي حصدت فيها اللقب، كما اكتشفت أنها حينها كانت هي الوصيفة، وبعد أن حصدت اللقب قامت بشتمها، معلقة: “شكلها اتغير كتير انا ما عرفتها أولها حتى اسمها مغيرته.. كان اسما عبد الموجود”.

وكشفت شيرين أن المخرج طارق العريان تواصل معها، وأنه يرفض علاقة أسما بابنه عمر، مشيرة إلى أن الجميع يعرف من هي أسما ولا يحبونها، وقالت إن العريان طلب التواصل مع أحد من الشباب لإنهاء القصة حتى لا تأخذ منحنيات أخرى.

ولفتت إلى أن طارق العريان تواصل مع أحد الشباب واتفقا على إنهاء المشكلة، إلا أن عمر لم يراع هذا الاتفاق وقرر رفع القضية ويبدو أن الفتاة التي معه هي من أقنعته من أجل محاربتها، ولهذا قررت هي الأخرى رفع دعوى قضائية ليفصل القضاء بينهما.

واستعرضت شيرين أبو العز خلال الحلقة الرضوض على جسدها، معلقة أن المكياج غطى أثار الضرب على وجهها.

وفي النهاية وجهت شيرين كلمة لعمر العريان، قائلة له “حمدالله عالسلامة”، وأشارت إلى أنها أرادت أن تقف إلى جانبه في المستشفى، إلا أنها لا تريد الدخول بنزاع آخر مع الفتاة التي ترافقه.

وأكدت شيرين أنها ستتخلى عن القضية التي رفعتها ضد عمر في حال أسقط الأخير القضية ضدها، فهي بالنهاية لا تحب المشاكل.

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