النجمة شريهان برفقة أبنتها « تالية » لأول مرة  .. كأنها فلقة قمر | شاهد الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أسابيع احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الصغرى تالية بنشر مجموعة من الصور التي جمعتهما على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

وروت شريهان قصة إنجاب تالية والصعوبات التي واجهتها طبياً بعد إنجاب ابنتها الكبرى لولوة من رجل الإعمال الأردني علاء الخواجة والد ابنتيها.

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وعلقت شريهان على صورها مع ابنتها قائلة: "كنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

وأوضحت شريهان أنه أثناء أداء فريضة الحج دعت الله ان يرزقها بطفلة ثانية، وعلقت: "وفي (ديسمبر) 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة".

وأشارت إلى أن الحمل كان يسبب لها انتشار المرض وتركوا لها الاختيار لكنها اختارت استكمال الحمل، وتابعت: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل..

ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت، فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيء كل شيء".

وقدمت شريهان التهنئة إلى ابنتها قائلة: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".