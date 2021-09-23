تامر أمين مهاجمًا حسن شاكوش: “أنت مش مقدر قيمة خشبة المسرح ولا كلمة فنان” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار -

انتقد الإعلامي تامر أمين تصريحات لمغني المهرجانات حسن شاكوش عقّب فيها على قرار

نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لأجل غير مسمى قائلا: “أنا حالي واقف، وأنا مش عامل جريمة.”

وخلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، قال تامر أمين: “شاكوش قال حاجتين، الأولانية ماشي، التانية هي الكارثة. الأولانية قال أنا حالي واقف، أنا مبشتغلش، والتانية قال مع إني مرتكبتش جريمة، وهي دي في رأيي المتواضع الجريمة.”

وأضاف: “الجريمة يا شاكوش إن إنت لسه مش شايف إن إنت ارتكبت جريمة، وإن إنت شايف إن اللي عملته ده عادي، وإن بالمنطق اللي إنت فيه لو النقابة طلعتلك تصريح غنا تاني حتعمله تاني”.

وتابع: “الجريمة يا شاكوش إن إنت مش مقدر قيمة خشبة المسرح اللي إنت واقف عليه، مش مقدر يعني إيه كلمة فنان، والفنان ده رسالة وقيمة وقدوة ورمز ومعنى ووطنية وكل حاجة، قبل ما يبقى كلمتين في أغنية”.

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