“يارب خلي بالك من ولادي”.. رسالة مؤثرة من ريهام سعيد بعد حجزها بالمستشفى بسبب “كورونا”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن حجزها بأحد المستشفيات بسبب تأثر التنفس والرئة من إصابتها بفيروس كورونا، الذي أصيب به قبل أسبوعين.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها من المستشفى، وكشفت التفاصيل، قائلة: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا و الحمد لله الرئة اتاثرت و اتحجزت في المستشفي من شوية .

وتابعت: “إحساس غريب و أنت عندك حاجة مميتة.

بتراجع نفسك كتير و تحاسب نفسك كتير أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير و اظهار الحقيقه . شكرا يا رب علي حبك ليه و شكرا علي ابتلاءتك الكتير الي بتدل علي اهتمامك بيه . اذا كانت دي النهايه يا رب أحسن خاتمتي و احسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه .

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واستطردت: استحملت و صبرت علي افترى و ظلم كتير، يا رب اغفر لي و سامحني و خلي بالك من أولادي.

وتابعت: “اذا كان ده اختبار من اختباراتك و لسه في العمر بقيه يا رب اشفيني و اقف جنبي و سهل عليه محنتي انا راضيه باي شيء . نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا و كله علي باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه أوي و هاتقعد للك في اعز ما عندك .ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو ايه “.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أعلنت مؤخرًا اعتزالها العمل الإعلامي بعد تعرضها لبعض الأمراض المزمنة.

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