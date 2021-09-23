فعل صادم يرتكبه طبيب بيطري مع الفنانة زينب غريب والأخيرة تفضحه عل الهواء .. شاهد الفيديو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الفنانة زينب غريب جمهورها بفيديو عبر حسابها على Instgram روت فيه كواليس تعرضها للتحرش من طبيب بيطري.

وقالت زينب غريب: "كنت ماشية الساعة 9 الصبح في وسط البلد وسمعت صوت حد ماشي ورايا وبدأت أخاف وقبل الوصول لسيارتي نظرت الخلف وتفاجئت بوجود شخص يقوم بتصوير جسمي من الخلف".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

وذكرت: "ذهبت إليه وأمسكت به من ملابسه وطالبته بمشاهدة تلفونه حتى أرى ما قام بتصويره وحاول الهروب مني ولكن قام من حوالي وفرد أمن بالإمساك به وذهبنا إلى قسم الشرطة وهناك تبين أنه قام بتصويره 3 صور بأحجام مختلفة وكنت مرتدية نفس الملابس التي أظهر بها في الفيديو".

وأضافت غريب: "ذهبت للنيابة وأدليت بأقوالي لمدة 8 ساعات واكتشفت أنه طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم وحينها قلت له (دانت فاكرني جاموسة) وعلمت أنه متزوج ووالدته طلبت مني تغيير أقوالي والتنازل عن القضية واتعرض عليا أموال حتى أقوم بذلك وقالوا لي (ارجوكي متخلهوش يتحبس في أيام مفترجة)".

وتابعت: "التحرش جريمة ويجب عدم الوقوف في صف المتحرشين فأنا رأيت العديد من البنات حدث لهم أمورا مُشابهة لواقعتي ولكن خائفين من التحدث، وهذه ليست الواقعة الأولى التي تم التحرش بي فأنا تم التحرش بيا وأنا في سن 12 عامًا".

من ناحية أخرى، حرصت زينب غريب على زيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى بعد خضوعه لعملية بتر قدمه السكري، ونشرت صورة لها معه وعلقت قائلة: "كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية ، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل "بميت وش " وكل أملي اني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش".

كما كشفت زينب غريب عن الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد "تحقيق" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهي شخصية صحفية معدومة الضمير ويحدث ذلك عدة أزمات حيث يظهر عليها الشر ولكن مع تطورات الأحداث يظهر عكس ذلك، وأن هناك مشاكل ما أدت إلى ظهور الشخصية بهذه الصورة.

يذكر أن أخر ظهور لزينب غريب مسلسل "بـ100 وش"، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2020، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.

المصدر: في الفن