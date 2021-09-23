شاهد صور لأول مرة من حفل زفاف النجم الراحل يونس شلبي .. وجمال زوجته يلفت الأنظار !

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر النجم المصري الراحل يونس شلبي من أهم نجوم الكوميديا، ولد في المنصورة في محافظة الدقهلية. تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969.

كانت اول أعماله الفنية مسرحية “مدرسة المشاغبين” عام 1973، ثم شارك في مسرحية“العيال كبرت” عام 1979.

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شهِد شلبي الكثير من الأزمات المادية، وعانى من المرض لعدة سنوات قبل مماته، وأجرى العديد من العمليات من اهمها عملية قلب مفتوح وعملية جراحية أخرى فى ساقه.

من أهم المواقف الصعبة التي مر بها عدم مقدرته على دعوة أصدقائه والاشخاص المقربين منه لحضور مراسم زفافه. بسبب ضعف الميزانية وعدم تواجد مائدة طعام.

كشفت الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة عن السبب وراء عدم دعوة الفنان يونس شلبي لزملائه من الفنانين فى حفل زفافه.

حيث قالت: «أنه يوم حفل زفاف الفنان يونس شلبي اتصل بالفنان سعيد صالح، وقال له أن حفله زفافه اليوم وطلب منه عدم الحضور لأن الميزانية منخفضة ولا يوجد طعام».

وأضافت: «لكن سعيد صالح تحدث مع كل أصدقائنا واتفقوا على الذهاب إلى حفل الزفاف ولا يصح أن يكون يوم حفل زفاف صديقهم ولا يحضرون، وبالفعل جمع «صالح» أكثر من 400 شخص وأنا واحدة منهم وذهبنا إلى حفل الزفاف».

واستكملت : «أول حاجة دخل اتنين مننا فلما شافهم يونس فرح ومتكلمش وبعد كدا دخل الباقي كلهم مرة واحدة أول ما يونس شلبي شافنا اتخض وقالنا جيتوا ليه مش قولتلكوا مفيش أكل قولناله مش عايزين ناكل أحنا جايين نفرح معاك».