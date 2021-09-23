شاهد صور نادرة لـ عبد الحليم حافظ وخطيبته جيهان العلايلي التي ماتت قبل زواجمها.. أيقونة جمال؟

الرياض - محمد الاطلسي - لا شك أن معظمنا شاهد مسلسل العندليب، عبد الحليم حافظ والذي قدمه الفنان الشاب شادي شامل مع باقة من كبار النجوم، أو شاهد فيلم حليم الذي قام ببطولته الفنان الكبير أحمد زكي.
وفي العملين الفنيين ستعرف أن العندليب الأسمر كان لديه محبوبة تسمى جيهان العلايلي، أو كما يدعها جي جي، وكان يحبها كثيرًا، وهي أيضًا كانت تبادله هذا الحب.
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وعرض عبد الحليم حافظ على جي جي الزواج، ووافقت، وتمت الخطبة، وبدأ المحبوبان تجهيز عش الزوجية معاً، تسببت وفاة جي جي في صدمة كبيرة لحليم، ودخل بعدها في حالة نفسية صعبة، حتى أنه أصيب بنزيف بعدها نتيجة حزنه الشديد وتم نقله إلى المستشفى.
وهذه الصورة نشرتها عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلقة، وكتب عليها العندليب الأسمر مع حبيبته جيهان العلايلي، ويتضح من الصورة أن جيهان كانت امرأة جميلة تمتلك ملامح جذابة.
الجدير بالذكر أن الفنانة هيدي كرم هي من قدمت دور جي جي في مسلسل العندليب، أما في فيلم حليم فقد قدمت الدور الفنانة سولاف فواخرجي، والاثنتان قدمتا العمل بأروع ما يمكن.
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