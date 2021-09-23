اليوم.. نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان جرش بالأردن

تحيى الفنانة الفنانة نجوى كرم اليوم الخميس حفلا غنائيا فى ثانى أيام فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن، والذى انطلقت فعالياته أمس 22 سبتمبر، وستقدم الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة الذى أعتادها جمهورها فى الوطن العربى.

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ساحر قلوب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان على حسون، توزيع دانى حلو.

كما طرحت نجوى كرم مؤخرًا، أغنية بعنوان "مغرومة 2"، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور الفنان السورى معتصم النهار ضيف شرف بنهايته.

وكانت نجوى قد نشرت مؤخرا البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية هي الجزء الثاني للأغنية التي أصدرتها في العام 1998، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً قائلة: "1998 – كانت.. اليوم 2021 ولكل العمر .