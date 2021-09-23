في أول منشور عقب حادثة إغمائها على خشبة المسرح في مهرجان جرش، ردت المطربة ماجدة الرومي على عواطف جمهورها تجاهها بعد هذه الوعكة بالقول "شكرا على كل هالمحبة".
وفي تعليق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت ماجدة الرومي موجهة شكرها إلى جرش، وإلى الأردن على " كل هالمحبّة".
وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، قد أصيبت بإغماء أثناء إحيائها حفلا في افتتاح مهرجان جرش الغنائي.
وداهم الفنانة الكبيرة هذا العارض الصحي اثناء تأديتها أغنية "أحبك أبدا"، وما أن فقدت توازنها حتى هرع العاملون بالمسرح إليها لتقديم كل ما يلزم من عون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماجدة الرومي بعد حادثة الإغماء في مهرجان جرش: ”شكرا على كل هالمحبة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.