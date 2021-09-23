ريهام سعيد بعد إصابتها بكورونا: إذا كانت دي النهاية يارب أحسن خاتمتي

أعلنت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد منذ قليل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنه تم نقلها اليوم إلى أحد المستشفيات بعد أسبوعين من الإصابة.

وأضافت ريهام قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شويه. إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقه.".

وتابعت ريهام قائلة: "شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه. استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير.".

وأنهت ريهام التدوينة قائلة:" يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من أولادي. إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي أنا راضية بأي شيء. نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعد لك في أعز ما عندك. أرجو الدعاء بالخير ليه أيا كان هو إيه.".