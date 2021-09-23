شيرين رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت شيرين رضا في الصورة من الكرفان و علقت قائلة :" حياة الكرفان "

يذكر ان تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تداول تصريحاتها الجريئة مع يسرا، في برنامج “بصراحة مع”.

قالت شيرين رضا، :"صاحبتي خانتني مع جوزي .. كانت اقرب صديقة ليا .. لحد النهاردة مبكلمهاش .. مرة واحدة بطلت أتكلم .. اتوجعت جدا .. اتوجعت عشان مصدقتش لما الخيانة بتيجي من حد قريبة منه .. انا اتوجعت منها لأن الراجل متوقع يعمل كده لكن الوجع جالي من الست".

وتشارك النجمة شيرين رضا في بطولة مسلسل 60 دقيقة حيث يتألف المسلسل من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية.

مسلسل "60 دقيقة" من بطولة ياسمين رئيس، وشيرين رضا، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيسية في الدراما المصرية، وهو من إخراج مريم أحمدي تأليف محمد هشام عبية.

كما تنتظر شيرين العرض الأول لفيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة خلال أكتوبر المقبل، والذي تشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم؛ هم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وخالد أنور، وهو للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.