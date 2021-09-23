شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:42 مساءً - قامت محكمة جنايات بنها، بإصدار حكماً بحبس المنتج السينمائي محمد حنفي متولي السبكي، والشهير بمحمد السبكي بالسجن المشدّد ثلاث سنوات وإلزامه بالمصروفات القضائية.

وترجع وقائع القضية للبلاغ المقدّم من الفنانة الشابة نهلة زكي التي اتّهمت فيه محمد السبكي بتزوير توكيل منسوب إليها متضمن بيع سيارة مملوكة لها رقم س ن ي 9186 ماركة ميني كوبر حيث استعان بسيدة مجهولة وزجّ بها للمثول أمام مكتب توثيق العبور واشترك معها بطريق التحريض في تزوير التوكيل رقم 414 أ لسنة 2015 توثيق العبور وتزوير محضر التصديق الرقيم 5340 حرف س لسنة 2015 وأضاف ملكية السيارة لنفسه، وفق (لها

وقد انتهت التحريات إلى صحة الواقعة، وكما جاء في تقرير أبحاث التزييف ثبت قيام المتهم بتزوير تلك المحررات واستعمالها وبناء على ذلك فقد أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكليّة قراره بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها اليوم.

وغنيّ عن البيان أن المتهم ارتكب أيضاً وقائع تزوير ضد المجني عليها بأن زوّر إعلانات قضائية بإعلان المجني عليها على عناوين وهمية وغير حقيقية إضراراً بالمجني عليها لتوقيع حجوزات إداريّة عليها للتنكيل بها وتلك الاتهامات ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة السادس من أكتوبر بموجب القضية الرقم 8134 لسنة 2018 إداري ثاني أكتوبر

وقد وجّهت المجني عليها الفنانة نهلة زكي رسالة شكر واعتزاز للقضاء المصري، مؤكدةً أنها كانت تثق بقوة بنزاهة القضاء.