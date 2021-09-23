فنان وحيد يخشاه رامز جلال ولم يجروا على استضافته في أي مقلب  .. لن تصدق من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - حكى الفنان حمدي الميرغني عن كواليس فيلم "أحمد نوتردام" والعمل مع رامز جلال.

وأكد حمدي خلال لقائه في برنامج "عيش صباحك" على إذاعة "نجوم F.M" أن رامز كان ينفذ مقالب كثيرة فيه في الكواليس، ووصفة بـ"غلبان ومجنون"، مشيرا إلى أنه كان يخاف من الفنان خالد الصاوي ولا ينفذ فيه أي مقلب.

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وحكى عن موقف حدث عندما طلب منه رامز أن يمسك بالهاتف ويصوره وهو ينفذ مقلبا في الصاوي، وفعلا دخلا إلى غرفته في الاستراحة وكان نائما، وأمسك رامز بـ"زمارة" ووقف إلى جوار الصاوي الذي فجأة اتضح أنه مستيقظ وطلب منهما الخروج قائلا "برا" ليخرجا مسرعين.

وأكد أن رامز جلال كان خائفا وحمد الله أن رد فعل الصاوي لم يكن أكثر من ذلك.

وفيلم "أحمد نوترودام" من بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. الفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.