مفاجأة غير متوقعة .. اكتشاف خطأ فادح في مسلسل محمد رمضان « البرنس » لم يلتفت له أحد؟

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الموسم الرمضاني قبل الماضي، عام 2020، عرض حافل لمجموعة كبيرة من المسلسلات والتي نجح منها عدد كبير جدا، وكان من بين هذه المسلسلات، مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان.

وشهد مسلسل البرنس نجاح كبير عند عرضه، فكان من أعلى المسلسلات من حيث نسب المشاهدة، فتابعه عدد كبير من الجمهور، حتى عند عرضه على القنوات الآن ينجذب له الجمهور ويتابعونه مرة أخرى.

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ويحكي المسلسل قصة شخص اسمه رضوان البرنس، محمد رمضان، الذي تعرض للظلم من إخوته بسبب الميراث الذي تركه والده، فقتلوا زوجته وابنه، وألقوا ابنته في الشارع.

وقام إخوة رضوان البرنس بتلفيق له تهمة وإلقاءه في السجن، وبعد خروجه حاولوا قتلة عدة مرات، لكنهم لم ينجحوا، بل هو من نجح في الانتقام منهم جميعاً على ما فعلوه في حقه.

وهناك خطأ في أحد المشاهد بالمسلسل، لم يلتفت له المخرج، ولكن التفت له عدد من الجمهور وتحدثوا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عام من عرض المسلسل.

هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يظهر فيها محمد رمضان وهو أمام الورشة التي كان يعمل فيها بعد خروجة من السجن، حيث ظهر أحد العمال العاملين في الورشة وهو يصنفر إحدى السيارات، لكنه كان يصنفر الهواء.

أي أنه ظهر في المشهد أنه يمثل وهو يقود بمهنته حتى ينتهى المخرج من تصوير المشهد.

الجدير بالذكر أنه من الوارد وجود أخطاء مثل هذه في الأعمال الفنية، وهذه الأخطاء لا تقلل نهائيًا من قيمة العمل أو نجاحه، لكنها تلفت نظر المخرج فيما بعد لكي يلتفت لمثل هذه الأخطاء البسيطة التي تفقد الجمهور متعة المشاهدة.

مسلسل البرنس من بطولة: محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، ومن إخراج: محمد سامي، وعدد حلقاته 30 حلقة.