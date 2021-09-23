عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة ”عيشني”

نشر المطرب عمرو دياب البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة “عيشني” و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث يستعد عمرو دياب لطرح أغنية عيشني قريبا و كان قد اعلن ايضا منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى طالب النائب البرلماني الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، من وزير الداخلية، مازن الفراية، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال النائب، في بيان رسمي إن الحفل الغنائي يشكل خطرًا صريحًا على دين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاء في الطلب البرلماني، الذي تقدم به النائب الأردني حسن صلاح الرياطي، أن الشكل الذي تقام به هذه الحفلات الغنائية، تشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، كما تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا لجميع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في المملكة.

وقال إن طلبه جاء بناء على واجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعًا ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة.

تابع النائب الأردني : أتساءل كيف للحكومة التي فرضت اشتراطات وتدابير احترازية صحية مشددة تجاه انتخابات النقابات المهنية؛ ما جعل إجراء هذه الانتخابات محاط بالصعوبة والتعجيز، وأغلقت مئات المحال والمؤسسات التجارية بدعوى مخالفتها أوامر الدفاع؛ لكنها في نفس الوقت تمنح التسهيلات ومخالفة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لأجل إقامة حفلات غنائية؟!

في نهاية خطابه، طلب النائب الأردني من وزير داخلية بلاده إيقاف الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، محملًا الحكومة الأردنية مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل الذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن، وفق قوله.