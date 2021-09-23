بعد 10 سنوات.. مفيدة شيحة تودع برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مغادرتها لقناة cbc.

وكتبت مفيدة شيحة، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء».

وأعربت الإعلامية مفيدة شيحة في تصريحات سابقة، عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي وصل له برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على مدار هذه السنوات، والذي تُقدمه مع الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، مُعربة عن تمنيها بأن يظل على هذا المستوى وأن يرتبط به الجمهور.

وقالت مفيدة: إن البرنامج نجح في اكتساب ثقة المُشاهد، منذ انطلاقه، بسبب اعتماده على المصداقية، إذ يرتبط المحتوى بقضايا الجمهور بشكلٍ مباشر.