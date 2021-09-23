لأول مرة.. منة شلبي تنافس على جائزة الإيمي الدولية عن دورها “في كل أسبوع يوم جمعة”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الموقع الرسمي لجوائز الإيمي الدولية لإعمال التليفزيونية، عن ترشيح الفنانة المصرية منة شلبي للمنافسة على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي عرض على منصة شاهد، ونال إشادات واسعة.

ويعد هذا الترشيح الأول لفنانة مصرية على هذه الجائزة، التي يتنافس عليها أبرز نجوم العالم.

ومن المقرر أن تعلن جوائز المسابقات المختلفة في 22 نوفمبر المقبل في نيويورك.

وتلقت من العديد من التهاني على هذا الترشيح، بينها من المخرج عمرو سلامة، الذي أشاد بدور منة شلبي بالمسلسل، مُعبرًا عن سعادتها بترشيحها لأول مرة لجائزة الأيميز الدولية.

نشر المخرج عمرو سلامة بوستر مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة بطولة الفنانة منة شلبي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب عليه قائلًا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز الدولية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

أضاف المخرج عمرو سلامة: المسلسل إخراج شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري، وشركة ميم، والمسلسل لـ شاهد VIP.