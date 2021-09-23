اقتربت إيراداته من 300 ألف جنيه.. فيلم عروستي يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وصابرين في تصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض بعد أن اقتربت إيراداته من حاجز الـ300 ألف جنيه.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 297 ألفًا متفوقًا على “ماكو” الذي جاء في المركز الثاني و”الإنس والنمس”، بطولة محمد هنيدي.

وجاء في المركز الأخير في شباك التذاكر فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، محققًا 25 ألفًا.

وتدور قصة فيلم عروستي، عن الزواج عن حب وزواج الصالونات، وتحديد الأفضل منهما.

فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومحمود البزاوي وصابرين ومروان يونس، ومن تأليف مصطفى البربري ومحمد بكير.