إخلاء سبيل “سمكري البني اَدمين” بكفالة 50 ألف جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الجهات المختصة اليوم بإخلاء سبيل يوسف خيري، المعروف إعلاميًا بـ”سمكري البني اَدمين”، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

قال المحامي علاء الدين، إن جهات التحقيق أخلت سبيل المتهم يوسف خيري المعروف إعلاميًا بـ سمكري البني آدمين، على ذمة القضية رقم 15808 لاتهامه بمزاولة مهنة دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وتزوير شهادة تخرج.

وأكد المحامي علاء الدين، أن جهات التحقيق أخلت سبيل سمكري البنى آدمين، بكفالة 50 ألف جنيه.

وتابع المحامي أنه جار دفع الكفالة، وإنهاء إجراءات خروج يوسف خيري سمكري البنى آدمين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت، مقر المركز المملوك لـ سمكرى البنى آدمين في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وطالبت النيابة بالتحري عن هويته، وعن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة مهنة الطب.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع المدعو يوسف خيري.ع وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

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