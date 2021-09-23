خالد محمود يجري عملية قلب مفتوح ويطمئن جمهوره

ابو ظبي - احمد الجزار - أجرى الفنان خالد محمود، خلال الأيام الماضية، عملية قلب مفتوح، وغادر المستشفى أسم بعد استقرار حالته.

وقال “محمود” في تصريحات صحفية أنه يقضي حاليًا فترة نقاهة لاستعادة صحته بعد إجراء العملية مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

الفنان خالد محمود اشتهر بعدد من الأعمال في الدراما التليفزيونية، لعل أبرزها: “الحقيقة والسراب، محمود المصري، ظل الرئيس، القاصرات، حدف بحر، ملك روحي، أحلام عادية، أولاد الشوارع” وغيرها من الأعمال

وكان آخر أعماله مسلسل “لحم غزال” أمام الفنانة غادة عبدالرازق، وعرض المسلسل في دراما رمضان الماضي.