عندما ارتجفت سوسن بدر بشدة أمام الزعيم عادل إمام - تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي -
روت الفنانة المصرية سوسن بدر اهم مواقفها الطريفة في أول عمل عمل جمعها بالعزعيم عادل إمام .
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واستعادت خلال حلقة برنامج "صاحبة لسعادة"، مع الفنانة إسعاده يونس، والمذاع عبر فضائية dmc ذكرياتها والمواقف الكوميدية أمام الزعيم عادل إمام، قائلة: "في مسلسل"أحلام الفتى الطائر" الذى عرض عام 1978.
وقالت: "كنت مذعورة وبترعش قدام الأستاذ عادل إمام يبصلى ويضحك، ومكنتش عارفه أتكلم ولا أمثل وريقى ناشف، وكنت بمثل 3 حلقات فى المسلسل فضلت أترعش فيهم وأبص لعادل أترعش أكتر، بس قد إيه هو كان طيب وجميل جدا".
وأضافت سوسن بدر، فى حديثها، أنها بعد دورها فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، شاركت الزعيم عادل إمام فى بطولة عدد من أعماله "شمس الزناتي" و"سلام يا صاحبي"، وقدمت معه مسرحية " الواد سيد الشغال"، فى الجزء الذي لم يتم تصويره".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت فى مسلسلات رمضان 2021 بثلاث أعمال مختلفة هم: «الملك أحمس وبين السما والارض وبنت السلطان".
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