شام أبنة أصالة نصري تخرج عن صمتها وترد على انتقادات زواج والدتها الأخير من فائق حسن

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد قررت شام الذهبي أخيرا ان ترد على الانتقادات التي تعرضت لها والدتها الفنانة أصالة نصري بعد ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن قبل أيام قليلة.

وقالت شام في تصريحات لـ"إي تي بالعربي" إن والدتها من أنصار المدرسة القديمة، فعندما تقع في الحب فإنها سرعان ما تتزوج، وذلك تعليقًا على سرعة زواجها بعد انفصالها من المخرج طارق العريان حسب رأي البعض.

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وأضافت أن والدتها دائمًا تتبع مشاعرها وإحساسها الصادق، وبالرغم من اندفاعها أحيانًا إلا أنها تكون دائمًا متأكدة ولديها يقين تام بصدق مشاعر الطرف الآخر، فبالتالي لا تقضي فترة زمنية طويلة بعد الانفصال.

وتمنت شام لوالدتها أصالة السعادة مع زوجها الجديد وعلقت: "هي لقت نفسها معاه، ويا رب يسعدهم ويفضلوا طول العمر بيحبوا بعض نفس الحب اللي هم فيه دلوقتي".

كما أشادت بصفات زوج والدتها الجديد، مشيرة إلى أنه يتمتع بعدة صفات طيبة أهمها أنه حنون جدًا على والدتها، فقالت: "مبسوطة أوي لماما وسعيدة إن هي لقت الإنسان اللي يديها كم الحب اللي هي بتديه عشان ماما حد محب أوي وكلها مشاعر وكلها إحساس، وفائق حد يشبه لماما كتير بمشاعره وإحساسه وطيبته ووسع قلبه".

وتغنّت شام بأجواء الحب المتبادلة بين والدتها وفائق حسن، وشددت على أنهما يعطيان لبعضهما مشاعر كبيرة وصادقة.

وكانت شام الذهبي قد نشرت عبر حسابها على إنستغرام الخميس، صورة والدتها أصالة وزوجها الجديد فائق حسن، وكتبت: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعت لك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي أنا متأكدة مثلك أنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتسحقيها.. الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".

فردت عليها أصالة بالقول: "الله يحفظ لي ياكي يا نور عيوني أنتي"، فيما تفاعل نجل أصالة خالد الذهبي مع تدوينة شقيقته، ووضع رسوما تعبيرية عبارة عن قلوب.

كما حرص عدد كبير من الجمهور وأصدقاء أصالة وزوجها على تهنئتها مجددًا، وتمنوا لهما حياة جديدة سعيدة مع زوجها.

المصدر - فوشيا