الفنانة فيروز تطل مع ابنتها ريما .. شاهد كيف اصبحت جارة القمر؟

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الرياض - محمد الاطلسي - في أول ظهور من نوعه منذ فترة طويلة، أطلت سفيرة العرب لدى النجوم، الفنانة الكبيرة فيروز، وبرفقتها ابنتها ريما الرحباني.
جاء ذلك في صورة نشرتها ريما الرحباني، عبر منصات السوشيال ميديا، في أول ظهور لجارة القمر، منذ فترة طويلة، من على مقربة من الكاميرا، مما ابرز ملامح وجهها، التي بدت متغيرة قليلا بسبب تقدمها في العمر.
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وكتبت الرحباني على الصورة التي جمعتها بوالدتها المطربة الكبيرة: "سيلفي والماضي خلفي".
ونالت الصورة حالة كبيرة من الاحتفاء والتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع فيسبوك الذي نشرت ريما الرحباني هذه الصورة عبره.
ويأتي نشر الصورة بعد يومين من هجوم البعض على الرحباني، على خلفية نشرها صورة تسلمها اللوحة التذكارية الخاصة بطابع والدتها، حيث طالبها عدد من محبي النجمة الكبيرة بضرورة ظهورها بعد أن ألقوا باللوم عليها واتهموها بإخفائها عنهم.
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