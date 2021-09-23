بعد أن خطفت الأنظار في أحدث ظهور.. زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان حمادة هلال تعرض زوجته وأولاده لحادث سير، منذ قليل، مطالبًا جمهوره بالدعاء لهما بالشفاء العاجل حتى يمروا من هذه الأزمة على خير.

ونشر الفنان حمادة هلال ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها.

يذكر أن زوجة حمادة هلال تصدرت محركات البحث والتريند بعد ظهورها مؤخرًا في حفل توزيع جوائز أقيم مؤخرا.

كان آخر أعمال حمادة هلال هو مسلسل مسلسل “المداح” وشارك في بطولته مع أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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