السعودية هند القحطاني تفقد صوابها وتتحدث عن شحوم المؤخرة وتكشف أسرار العضو التناسلي للمرأة 

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ الجمهور، بردها القاسي على أحد المتابعين الذين إنتقد تصويرها قائلاً: "عاشقة تصوير الخلفيات حتى الأميركان ما سلموا منها"، فقامت هند بنشر التعليق، وردت عليه غاضبة: "يعني أنت ولا زوجتك ولا أمك أو أخواتك لما تمشون في الشارع أو أي مكان عام..

هل تمنع الناس من أنهم يمشون خلفكم علشان لا يشوفون أجسادكم من الخلف؟، الجواب بالتأكيد لا.. ليش يا حقير؟.. لأن الكائنات الحية ليها قبل ودبر ومن المفترض أن هذا لا يثير الشهوة الجنسية وليس عاراً ولا عيباً ولا مستنكراً.. وان كنت تراه كذلك اذهب وتخلص من شحوم مؤخرتك أنت ومحارمك حتى لا تثيرون شهرة المرضى أمثالك، معلومة ثانية كل أنثى من الأمام لها كذلك عضو تناسلي وثديين.. بالمرة قول لهم يقطعون صدورهم ويتخلصون من أعضائهم عشان ترضي هوسك يا مختل".

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ظهرت هند مؤخراً في العديد من الإطلالات الفاضحة والتي إعتبرها البعض بأنها لا تمت للمجتمع السعودي بصلة، وفي أحدث إطلالاتها تخطت جميع الخطوط الحمر حيث ارتدت ملابس فاضحة كشفت عن صدرها الكبير بطريقة مستفزة، بينما كانت تجلس في حديقة وتتشمس.