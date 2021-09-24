أول تعليق من حمادة هلال بعد تعرض أسرته لحادث سير

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان حمادة هلال جمهوره على أسرته بعد تعرضهم لحادث سير، قبل قليل.

ونشر حمادة صورة لزوجته عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “الحمدلله والشكر لله وبقول لكل الناس احنا الحمدلله بخير والاولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم الحمدلله الحمدلله”.

وكانت زوجة الفنان حمادة هلال قد تعرضت لحادث سير اليوم مع أولاده، ونشر صفحة حمادة هلال على إنستجرام، تفاصيل الحادث وطلب من الجمهور الدعاء لهم.

وكتب عبر حسابه في منشور: ” قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها”.